Google lancia i Gem: Gemini diventa personalizzabile, ecco come

Parliamo ancora di intelligenza artificiale, e stavolta grazie a Google che ha appena lanciato una consistente novità. Parliamo dei Gem di Gemini, una nuova funzionalità che permette di personalizzare in maniera profonda il proprio Gemini. I Gem di Gemini sono stati annunciati in anteprima allo scorso Google I/O. Ora se ne torna a parlare perché Google ne ha annunciato il debutto ufficiale.

Cosa potrete fare con i Gem di Gemini

I Gem di Gemini sono il mezzo per personalizzare in maniera profonda la propria esperienza con Gemini, l'intelligenza artificiale di Google. Questo significa che sarà possibile creare e usare una versione personalizzata di Gemini in base al contesto nel quale ci si trova. Google ci fornisce qualche esempio su cosa sarà possibile fare con i Gem. Se siete a lavoro su un progetto particolarmente impegnativo, allora il vostro Gem potrebbe corrispondere a un team di esperti proprio nel campo in cui state lavorando. Lo stesso dicasi per contesti in cui ci si ritrova a svolgere attività ripetitive e noiose, con il vostro Gem che potrebbe corrispondere a un esperto che fornisce istruzioni dettagliate per non perdere il focus e risparmiare tempo. Con il lancio di oggi, Google ha creato anche alcuni Gem predefiniti, i quali dovrebbe aiutare a comprendere il senso dei Gem stessi e magari ispirare gli utenti nella creazione di nuovi Gem. Vediamo quali sono: Coach per l'apprendimento , per supportare ad affrontare argomenti complessi, rendendoli più facili da comprendere.

, per supportare ad affrontare argomenti complessi, rendendoli più facili da comprendere. Generatore di idee , per ispirare nuove idee su una festa a tema o sul regalo più adatto per un compleanno imminente.

, per ispirare nuove idee su una festa a tema o sul regalo più adatto per un compleanno imminente. Consulente di carriera , per supportare lo sblocco del proprio potenziale professionale con piani dettagliati per affinare le proprie abilità e supportare il raggiungimento dei propri obiettivi professionali.

, per supportare lo sblocco del proprio potenziale professionale con piani dettagliati per affinare le proprie abilità e supportare il raggiungimento dei propri obiettivi professionali. Editor di scrittura , per supportare la scrittura attraverso un feedback chiaro e costruttivo, dalla grammatica alla struttura della frase.

, per supportare la scrittura attraverso un feedback chiaro e costruttivo, dalla grammatica alla struttura della frase. Partner di programmazione, con il quale migliorare le proprie capacità di coding e costruire progetti.

Chi può usare i Gem di Gemini

I Gem appena lanciati da Google non sono per tutti. BigG infatti ha annunciato che i Gem di Gemini saranno accessibili per gli utenti di Gemini Advanced, Gemini Business e Gemini Enterprise. Non sarà quindi possibile creare e usare Gem per coloro che non hanno sottoscritto alcun abbonamento a pagamento per Gemini. I nuovi Gem sono attualmente in fase di rilascio, per le categorie di utenti citate sopra, su desktop e dispositivi mobile.

Arriva anche Imagen 3 per la generazione delle immagini

Le novità da parte di Google non sono finite. L'azienda ha infatti annunciato anche Imagen 3. Si tratta dell'ultimo modello di generazione di immagini di Gemini. Imagen 3 si distingue per la qualità delle immagini generate, anche tramite prompt di pochi termini. Sarà possibile generare immagini in vari stili, come paesaggi fotorealistici, dipinti a olio o scene di claymation. Come per la generazione precedente, Imagen 2, Google ha riferito di usare SynthID, il proprio strumento per il watermarking delle immagini generate dall'intelligenza artificiale. Insomma, in sostanza Imagen 3 dovrebbe permette la generazione di immagini sempre più realistiche rispetto a quanto era possibile con il modello precedente. E questo riguarda anche la generazione di immagini che includono persone. Qui in basso trovate un galleria di immagini generate proprio con Imagen 3. Google ha annunciato che nel corso delle prossime settimane rilascerà Imagen 3, che sarà disponibile su ImageFX e Vertex AI, per per gli utenti Gemini Advanced, Business ed Enterprise in early access, in lingua inglese.

Le guide utili per generare immagini con l'IA