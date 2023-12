Google annuncia Gemini e sfida apertamente GTP-4: siamo meglio noi!

In barba ad alcuni rumor diffusi nei giorni scorsi che lo volevano rinviato al 2024, Gemini arriva oggi. Cosa è Gemini? È il nuovo modello IA di Google, il più grande e potente di sempre dell'azienda, che sarà scalato in tre versioni diverse, a seconda del dispositivo su cui girerà e dei suoi scopi. Gemini è stato sviluppato in collaborazione con Google DeepMind ed è progettato per essere multimodale, cioè in grado di comprendere e operare con diverse tipologie di informazioni come testo, codice, audio, immagini e video.

Come già accennato, Gemini è stato realizzato in tre versioni: Ultra, Pro e Nano, per adattarsi a compiti di diversa complessità e dimensione; quest'ultima debutterà da oggi su Pixel 8 Pro, in particolare per i riassunti nell'app registratore, e per gli Smart Reply in Gboard.