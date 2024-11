Google Gemini è sempre più potente e con Android 16 diventerà l'assistente definitivo

Gemini per Android ha da poco ricevuto una novità che potrebbe essere passata un po' in sordina, ma che invece è molto utile. L'app di Gemini è infatti comparsa nell'elenco di app verso le quali è possibile condividere qualcosa, il che significa che se siete, ad esempio, nella galleria, potete condividere una foto con Gemini in modo da porgli subito domande in merito.

Grazie a questo semplice cambiamento, è molto più semplice invocare Gemini da altre applicazioni, mentre in precedenza i file potevano essere allegati solo dall'app di Gemini stessa e solo dopo aver ritrovato la loro esatta posizione nella memoria del telefono, cosa che non è sempre immediata.