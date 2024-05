Google spiega perchè ha scelto Gemini come nome della sua IA

Da Google I/O 2023, tutte le funzionalità di intelligenza artificiale di Big G sono state racchiuse sotto la denominazione di "Gemini". Recentemente, la società ha spiegato ufficialmente l'origine di questo nome. All'inizio, era stato scelto "Titan", ovvero il maggiore degli 82 satelliti di Saturno. Tuttavia, Jeff Dean - co-responsabile tecnico di Gemini - non era molto convinto di questo nome.

Da qui, però, lo spunto per cercare l'ispirazione nello Spazio. Difatti, questo "viaggio" ha condotto il team di Google a Gemini (Gemelli), rappresentato dall'iconografia luminosa delle stelle, molto utilizzata per pubblicizzare il prodotto. In astronomia, Gemini indica una costellazione associata ai gemelli mitologici Castore e Pollux, da cui prendono il nome le sue due stelle più luminose. Di conseguenza, fu lo stesso Jeff Dean a proporre "Gemini" in un documento di lavoro e questa scelta fu condivisa all'unanimità.