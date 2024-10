Gemini Live parla tante nuove lingue, ma noi non possiamo ancora festeggiare

Gemini Live sta imparando a parlare in nuove lingue. Google ha annunciato che il suo assistente vocale con AI avanzata è ora capace di conversare in linguaggio naturale anche in altre lingue che non siano l'inglese. Purtroppo, però, per noi italiani non è ancora tempo di festeggiare: la lingua italiana non è ancora tra quelle supportate, anche se potrebbe arrivare tra non molto.