Google Gemini consentirà di modificare con precisione le risposte fornite

Google continua a lavorare alacremente per migliorare il suo modello di intelligenza artificiale Gemini. In tal senso, il colosso di Mountain View sta aggiungendo una funzionalità che consentirà di modificare una sezione della risposta fornita dal suo chatbot. In particolare, Google Gemini è in procinto di ricevere un modo più preciso per ottimizzare le risposte tramite la selezione della porzione di testo che si intende modificare. Tra l'altro, sarà anche possibile fornire allo stesso Gemini alcune istruzioni su come creare la risposta.

Appena Gemini avrà fornito la risposta, l'utente dovrà evidenziare il testo che intende modificare premendo su un'icona con l'icona di una penna. Appariranno, dunque, quattro opzioni: