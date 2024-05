Fate i bagagli, Google Gemini pianificherà il vostro prossimo viaggio in un attimo

Oggi si è tenuto il Google I/O 2024, evento annuale di Big G dedicato agli sviluppatori, dove l'intelligenza artificiale ha ricoperto un ruolo assolutamente centrale. Nello specifico, parliamo ovviamente di Gemini: IA di Google, protagonista oggi di diverse novità (qui un riassunto di quelle in arrivo su Android).

Tra i vari annunci, si è parlato anche di nuove funzionalità per l'organizzazione di viaggi. L'aspetto interessante, in questo caso, è che l'IA potrà accedere anche a delle informazioni più specifiche e personali (come l'orario di un volo o una prenotazione di un hotel tramite Gmail) per creare un itinerario di viaggio personalizzato che tiene conto anche delle tempistiche per gli spostamenti. Il risultato sarà disponibile in pochi secondi e potrà essere modificato da ulteriori richieste, con l'itinerario che si aggiornerà automaticamente.