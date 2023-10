Google porta la generazione IA di immagini alla portata di (quasi) tutti

Anche Google è entrata a gamba tesa nel settore: l'azienda ha recentemente lanciato Bard , ormai disponibile ufficialmente anche in Italia, e si prepara a lanciare un nuovo e interessante servizio simile.

L'ultimo anno è stato davvero molto intenso se pensiamo ai tanti servizi basati sull'intelligenza artificiale che sono arrivati per tutti. Partendo da ChatGPT siamo arrivati ai vari chatbot lanciati dagli attori principali del mercato tech.

Stiamo parlando della possibilità di generare immagini (vi ricordiamo la guida per capire se un'immagine è generata da un IA) a partire da stringhe di testo. Quanto appena affermato non dovrebbe suonarvi come un concetto particolarmente nuovo: da tempo ormai conosciamo DALL-E e Midjourney che fanno proprio questo, mentre più di recente Bing Chat ha integrato tale servizio. La novità di Google arriva invece direttamente all'interno di Google Immagini.

La sezione del motore di ricerca di Google dedicata alle immagini infatti permetterà di scrivere del testo per poi generare delle immagini.

Come potete vedere dall'animazione qui sopra, dopo aver inserito la stringa da trasdurre in immagine, il motore di ricerca fornirà quattro opzioni diverse. Alla fine se ne potrà scegliere una e decidere se condividerla oppure salvarla in locale.

La novità sarà utilizzabile anche attraverso il pannello laterale di Ricerca Google, dunque è compatibile anche con l'esecuzione in parallelo di altre ricerche.

Per provare subito questa novità occorre aderire a Search Lab di Google e, nello specifico, al progetto Search Generative Experience. Purtroppo Search Lab è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti al momento, non ci resta quindi che attendere il rilascio finale al pubblico.