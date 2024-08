Gmail sempre più all'insegna di Gemini: ecco le nuove funzionalità IA in arrivo

Google, giorno dopo giorno, sta lavorando per integrare l'AI di Gemini in tutti i suoi servizi più popolari. Ad esempio, da maggio, la compagnia di Big G sta sviluppando l'integrazione dell'AI su Gmail, a partire dalla possibilità di sintetizzare le email più lunghe. Ora, invece, si sta concentrando per alimentare altre funzionalità (gratuite). Scopriamo insieme tutte le possibili novità in arrivo.

Google punta ad un’integrazione più profonda di Gemini su Gmail

Secondo i noti informatori Moshe e Nash Agarwal, alcuni utenti avrebbero la possibilità di visualizzare un nuovo pulsante nell'app di Gmail. Si tratta di un tasto accanto all'icona del profilo che, premendolo, dà accesso a Gemini. Una volta effettuato l'accesso, ci sarebbero varie opzioni a disposizione, come visualizzare tutte le email ricevute in giornata e non lette oppure quelle dell'intera settimana.

Inoltre, sembrerebbe che si possa accedere a Gemini anche all'interno dei messaggi, premendo l'icona a forma di stella posizionata accanto al tasto Archivia. Da qui, l'utente può chiedere la sintesi delle email più lunghe oppure sfruttare i suggerimenti forniti per eventuali risposte. Tra l'altro, pare che il chatbot sia in grado di fornire risposte con vari stili di comunicazione. Ancora, l'IA potrebbe essere in grado di visualizzare soltanto l'email di un determinato mittente, limitando la ricerca persino ad uno specifico lasso di tempi. Per altre funzioni, invece, come la gestione delle etichette, ancora nulla da fare.

Occorrerà attendere per utilizzare Gemini su Gmail

Per utilizzare Gemini su Gmail, tuttavia, potrebbe essere necessario attendere ancora un pò di tempo. Difatti, l'aggiornamento sta avvenendo lato server (sarebbe disponibile anche per gli utenti gratuiti) ed attualmente è disponibile solo per pochi utenti, dunque potrebbe trascorrere molto tempo prima che venga rilasciato per tutti. Infine, come già accennato all'inizio, Google sta implementando Gemini su altri servizi popolari, come Google Foto.

