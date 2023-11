Uno studio pubblicato su Science pochi giorni fa illustra infatti GraphCast , il modello in oggetto, che non solo ha dimostrato di essere molto più veloce dei modelli basati su calcoli numerici (secondi contro ore, per darvi un'idea degli ordini di grandezza), ma anche più accurato , almeno in situazioni ordinarie.

Quante volte avete maledetto le previsioni del tempo per non aver saputo prevedere nemmeno poche ore nel futuro? Probabilmente lo stesso è successo a Mountain View, nella sede di Google, dato che DeepMind , la divisione di intelligenza artificiale dell'azienda, ha sviluppato un modello di machine-learning destinato proprio a predire il meteo, e i primi risultati promettono faville!

DeepMind ha inizialmente addestrato GraphCast con i dati meteorologici globali tra il 1979 e il 2017, al fine di insegnargli l'effetto di tutte le variabili più comuni, come vento, temperatura, pressione atmosferica ecc. Al momento GraphCast utilizza le stime meteorologiche fino a 6 ore fa, unite alle condizioni attuali, per fare le sue previsioni del tempo, che sono appunto tendenzialmente migliori di quelle tradizionali, tranne magari in condizioni di clima estremo, ma è probabilmente solo questione di ulteriore addestramento per far sì che GraphCast sappia includere correttamente altre metriche.

Vedremo poi tra qualche tempo se il meteo di Google, che spesso sbaglia a distanza di poche ore, diventerà davvero così lungimirante. Certo è che includere i cambiamenti climatici nell'equazione non sarà facile, visto il loro rapido evolversi, ma questo aprirebbe le porte a un discorso molto più ampio, nel quale non vogliamo addentrarci adesso.