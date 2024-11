Google Home si rifà il look: nuovi controlli multimediali e profili utente personalizzati

L'aggiornamento appena menzionato riguarda quindi l'app Google Home per dispositivi, e arriva quindi sia su Android che su iOS.

Google dimostra il suo supporto costante alle varie app e servizi che offre nel mondo mobile, e aggiorna l'app dedicata alla gestione e al controllo della domotica. L'app Google Home infatti ha ricevuto un nuovo aggiornamento che riguarda i controlli multimediali , e la futura funzione per gestire gli accessi alla propria casa da parte di utenti esterni.

Come cambiano i controlli multimediali di Google Home

Tra le tante funzioni che ormai offre Google Home troviamo anche la possibilità di gestire i contenuti multimediali che vengono riprodotti con uno dei dispositivi che sono connessi nella propria casa smart.

Ad esempio, un brano musicale in esecuzione sul proprio smart speaker connesso a Google Home sarà controllabile anche dal proprio smartphone, ovvero dall'app Google Home. La novità che ha introdotto Google riguarda proprio l'interfaccia grafica di questa sezione dell'app Home.

Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano la nuova interfaccia dei controlli multimediali, confrontata con la versione precedente dei controlli stessi.

Prima potevamo controllare i contenuti multimediali tramite un'interfaccia costituita da un arco, per personalizzare il volume, e diversi pulsanti posti inferiormente per interrompere la riproduzione, aprire l'app associata alla riproduzione e altre opzioni eventualmente disponibili per il dispositivo che si sta controllando.

La nuova interfaccia invece è molto più aderente al nuovo design del Material You di Android. Vediamo quindi la copertina associata al contenuto in fase di riproduzione, un cursore di forma rettangolare per controllare il volume, molto simile al controllo dei volumi di Android, e le stesse opzioni rapide che avevamo a disposizione nella precedente interfaccia.