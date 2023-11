Google Home riceve due funzionalità per la casa smart

Per Nest Cam infatti arriva la possibilità di creare delle clip video di durata personalizzata a partire dalla cronologia dei video registrati dalle Nest Cam in casa. La funzionalità permette di personalizzare il taglio dei video realizzati, ma è accessibile esclusivamente a tutti coloro che possiedono un abbonamento Nest Aware .

Nelle ultime ore infatti l'app Google Home in versione Anteprima pubblica ha ricevuto un paio di funzionalità che si riveleranno interessanti per coloro che possiedono una delle più recenti videocamere di sicurezza Nest.

Google Home accoglie un gran numero di dispositivi smart, ma ovviamente prevede un occhio di riguardo per tutti i dispositivi della serie Nest , il marchio di Google che appunto è specializzato nei prodotti per la domotica. E proprio in questo contesto arrivano delle novità .

Google Home è la ben nota piattaforma per la gestione dei dispositivi smart nelle case, con milioni di utenti che ormai vi fanno affidamento per personalizzare e gestire la domotica .

La nuova opzione per la creazione dei video personalizzati arriva sui modelli Nest Cam (per interni, con cavo, 2ª generazione), Nest Cam (per esterni o per interni, a batteria), Nest Cam con faretto, Nest Doorbell (con cavo), Nest Doorbell (a batteria) e Nest Cam Indoor (1a generazione) e Nest Cam Outdoor (1a generazione).

Sempre sulla stessa lunghezza d'onda, alcune delle più recenti Nest Cam riceve la funzionalità che permette di rilevare automaticamente se la serranda del garage rimane aperta per un tempo superiore ai 5 minuti. In tal caso, si potrà scegliere se ricevere una notifica sull'app Google Home.