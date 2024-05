Google Home recupera una delle sue funzionalità più utili per il controllo dei volumi

Google Home è il centro della domotica per milioni di utenti, e la piattaforma ha visto recentemente un consistente miglioramento sia in termini di interfaccia grafica che in termini di funzionalità a disposizione degli utenti.

Nelle ultime ore Google ha rilasciato una novità per il controllo dei volumi audio. Non si tratta di una funzionalità inedita, visto che negli anni passati era già disponibile su Google Home, e successivamente rimossa a causa di una causa intentata da Sonos in merito al brevetto sulla costituzione dei gruppi di dispositivi sulla piattaforma.