Google Home riceve una funzionalità molto richiesta dagli utenti

La nuova opzione che ha introdotto Google per la sua piattaforma Home consiste nella possibilità di aggiungere alla sezione dei Preferiti, che si trova all'interno dell'app Google Home, l'interruttore generale per accendere o spegnere tutte le luci connesse in una specifica stanza della propria casa.

La stessa funzionalità sarà anche disponibile all'interno del pannello delle impostazioni rapide di Home su Android. Questo significa che sarà possibile attivare o spegnere tutte le luci configurate all'interno di una stanza in un solo colpo.

Non sarà più quindi necessario accendere o spegnere una a una le luci smart all'interno della stessa stanza.

La novità che abbiamo appena visto è attualmente in fase di distribuzione automatica per tutti coloro che hanno aderito alla Public Preview dell'app Google Home. Ci aspettiamo che in futuro arrivi anche per coloro che invece hanno la versione stabile.