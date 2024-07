Ora è più facile controllare i dispositivi Google Home dal polso

La comodità di gestire i dispositivi di casa dal polso è impagabile, e gli utenti Google Home saranno lieti di sapere che su Wear OS è in arrivo un atteso aggiornamento che porta il tile preferiti e le complicazioni per i dispositivi (sapete come resettare Google Home ?).

Le novità di Google Home per Wear OS

Per ottenere questa novità non dovrete fare niente in quanto si tratta di un aggiornamento lato server. Assicuratevi però di avere installata la versione 2.73.57.4 di Google Home per Wear OS.