Uno scorcio sul futuro di Google Home: la "scoperta" di Matter e migliore supporto ai dispositivi

A svelarcelo, almeno parzialmente, sono gli sviluppatori del team di Google, che hanno risposto alle domande degli utenti in una sessione di domande e risposte sul thread Reddit r/googlehome. Andiamo a scoprirle, ricordandovi la nostra guida su come impostare le previsioni del tempo su Google Home .

Le novità in arrivo su Google Home

Come confermato da uno degli ingegneri di Google, si sta lavorando a implementare il routing sulla rete locale, proprio grazie a Matter. Non solo, ma gli ingegneri della GrandeG stanno esplorando ulteriori opportunità per il supporto offline.

Attualmente, l'app Google Home dipende dal collegamento Internet , quindi in sua assenza spette di funzionare. Ma Matter dovrebbe permettere la connessione locale, ed è proprio quello che starebbero per implementare gli sviluppatori dell'azienda.

Ma non sono solo le telecamere. Google Home otterrà anche un migliore supporto per i sensori . La risposta riguarda una domanda sulla possibilità di impostare automaticamente i livelli di luce dei sensori Hue e Aquara.

Altre risposte

Una domanda (o meglio lamentela) comune riguardava la lentezza di rilascio di funzionalità e l'apparente mancanza di direzione dopo l'eliminazione di alcune funzionalità in Assistente.

In un commento, il responsabile dell'ingegneria di Google ha aggiunto che "abbiamo una visione e una tabella di marcia per far funzionare la casa intelligente come dovrebbe e renderla accessibile a tutti".

Questa tabella di marcia non è però stata condivisa.