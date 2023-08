Google Home sta diventando più smart che mai

Google Home rappresenta ormai da diversi anni il centro della domotica per milioni di utenti. Negli anni abbiamo visto la piattaforma allargarsi sempre di più in termini di compatibilità, ma anche in termini di funzionalità a disposizione degli utenti.

Proprio a proposito di funzionalità torniamo a parlarne, visto che Google ha appena annunciato delle interessanti novità che arriveranno nel prossimo futuro per tutti coloro che usano l'app Home per gestire i propri dispositivi connessi in casa.

Il denominatore comune per tutte le novità appena presentate da Google per la sua app Home si chiama automazione. Google ha infatti illustrato quali saranno le prossime opzioni dell'app Home per automatizzare le routine e il comportamento dei dispositivi connessi in casa. Andiamo a vedere qualche esempio interessante: