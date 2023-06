La vostra casa sarà veramente smart con questa nuova funzione di Google Home

Se però avrete la pazienza di imparare a usarlo, il nuovo strumento vi consentirà di partire da quasi 100 comandi iniziali, come far partire una canzone quando viene rilevato un movimento o accendere le luci a una certa ora.

Ora la casa di Mountain View rilancia annunciando un nuovo editor di script accessibile da Web che vi consentirà di creare qualunque tipo di automazione per rendere la vostra casa sempre più smart. Ma se state pensando a una soluzione pronta all'uso, vi state sbagliando. Editor di script è proprio quello che il nome suggerisce, e per sfruttarlo dovrete " sporcarvi le mani " con un po' di coding.

Con l'avvento di Matter , la lotta per la smart home ( come funziona Home Assistant ) è diventata più serrata che mai, e Google si è lanciata con tutto il suo peso rinnovando completamente la propria app Google Home .

Per usarlo, dovete essere iscritti alla beta pubblica di Google Home ( ecco come fare ) e avere una casa già impostata.

Per l'utilizzo dell'editor seguite queste istruzioni, mentre per come scrivere script accedete alla pagina di CodeLab. L'editor usa YAML ("Yet Another Markup Language"), un linguaggio usato come formato di serializzazione dei dati.

Quando scrivete uno script, dovete pensare a tre cose: quali dispositivi automatizzare, quale evento dovrebbe verificarsi per attivare l'automazione, e quali azioni devono essere eseguite. In aggiunta, potete impostare eventuali casi limite. L'editor è molto avanzato, quindi vi aiuterà nella creazione di script, e vi dirà se uno script funzionerà o meno grazie alla funzione Convalida.

All'inizio può sembrare molto complicato, ma come abbiamo detto, se avete voglia di perderci un po' di tempo dietro poi avrete sicuramente la possibilità di creare automazioni molto avanzate, che renderanno la vostra casa veramente smart. Questo è solo un altro tassello dell'evoluzione di Google Home, che dall'anno scorso ha ricevuto un'anteprima con un nuovo design e funzionalità migliorate.