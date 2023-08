Un passo alla volta, Google Home sta per diventare l'app di riferimento dei prodotti Nest

A questo punto, prima di effettuare la migrazione della Nest Cam Indoor di prima generazione dall'app Nest alla nuova app Google Home, riceverete una notifica da parte dell'app, che vi avviserà della possibilità di farlo (l'aggiornamento è in via di distribuzione in questo momento, quindi potrebbe volerci del tempo, fino a due settimane).

Il processo dovrebbe essere piuttosto indolore, ma non immediato. Quello che dovete fare è infatti prima di tutto entrare nell'anteprima di Google Home, operazione che potete compiere avviando Google Home (da app per dispositivi mobili), toccando l'icona a forma di ingranaggio e qui toccare la voce Anteprima pubblica . Toccate Partecipa all'anteprima pubblica e vi verrà confermato che a breve riceverete l'aggiornamento.

La GrandeG ha infatti avviato il supporto per le vecchie Nest Cam Indoor del 2015 alla nuova preview pubblica della sua popolare app per la gestione dei dispositivi smart per la casa.

Oggi Google è un po' più vicina al suo obiettivo di portare un'app unica, Google Home , per la gestione di tutti i dispositivi Nest (sapete come resettarli ?).

Toccandola, vi verrà indicata la procedura da seguire, ma comunque secondo Google "tutti gli utenti Nest Cam Indoor idonei riceveranno anche un'email una volta che l'accesso sarà stato distribuito a tutti".

In generale, il processo è molto semplice, in quanto dovrete semplicemente aprire l'app Nest e toccare il dispositivo. Ora toccate l'icona a forma di ingranaggio e toccate la voce Trasferisci all'app Home. Se non vedete l'opzione, significa che non è ancora attiva o il dispositivo non è supportato.

Poi rivedete le informazioni e toccate Continua. Nella pagina seguente vi verrà mostrato cosa accadrà a seguito del trasferimento, e se volete continuare toccate Trasferisci. Selezionate il dispositivo e toccate di nuovo Trasferisci, poi completate l'operazione seguendo le istruzioni a schermo.

Nella pagina del supporto, Google dichiara che gli abbonamenti al piano Nest Aware di 1a generazione non saranno supportati, ma dovranno essere aggiornati all'ultimo piano Nest Aware o cancellare l'abbonamento (il processo non è reversibile).

Se non dovesse piacervi la nuova app Google Home, potete tornare all'app Nest seguendo la stessa procedura, sempre a partire dall'app Nest (ma toccando Trasferisci dall'app Home), tenendo presente che prima o poi Google ne terminerà il supporto, anche se per ora ha affermato che "non subirà modifiche".

E la Nest Cam Outdoor di prima generazione? Google ha detto che il supporto arriverà "più avanti", ma tenete presente che la GrandeG è un po' in ritardo nel suo ruolino di marcia, in quanto a maggio aveva promesso che il supporto alle Nest Cam Indoor sarebbe arrivato a luglio.