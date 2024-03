Google Home per il web migliora le funzioni dedicate alle videocamere di sicurezza: ecco le novità

Da fine 2022 Google ha rinnovato la sua piattaforma Home, non solo con un'app completamente ridisegnata, ma anche con un sito web che consente di gestire da browser i propri dispositivi (a proposito, sapete come impostare le previsioni del tempo su Google Home ?).

Arriva la cronologia dei video

Per quanto riguarda la cronologia dei video, ora è possibile usare il browser per esplorare la cronologia della videocamera, con il video al centro e l'elenco dei filmati a sinistra. Potete usare la funzione per vedere quando è stato consegnato un pacco, per esempio, o comunque per accedere a eventi e timeline.

Potete cercare una data e un'ora specifiche e scaricare clip per condividere i vostri momenti preferiti. Il tutto sfruttando l'esperienza da computer, ottimizzata per tastiera e mouse. Per la riproduzione della cronologia video 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul web, è necessario l'abbonamento a Nest Aware Plus.