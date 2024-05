Google Home sta per ricevere il widget che tutti stavamo aspettando

Quelli di 9to5Google hanno infatti scovato un'interessante novità in arrivo per l'app Android di Google Home. Si tratta della possibilità di avere un widget dedicato ai controlli rapidi dei dispositivi connessi in casa.

Google Home è il punto di riferimento per milioni di utenti che hanno in casa dispositivi domotici . E l'app Home negli ultimi tempi ha ricevuto diversi rinnovamenti. Proprio in questo contesto è in arrivo un'ulteriore novità .

Abbiamo già menzionato come negli ultimi anni l'app Home ha goduto di particolari attenzioni da parte di Google. Sono arrivati diversi rinnovamenti grafici, nuove funzionalità e un pannello dedicato ai controlli domotici direttamente nei toggle rapidi di Android. Il nuovo widget completerà l'opera.

Lo screenshot che trovate in basso mostra come dovrebbe apparire l'interfaccia del nuovo widget. Questo infatti proporrà la possibilità di accedere ai controlli dei dispositivi domotici contrassegnati come preferiti dall'utente. Una volta impostato, il widget permetterà di attivare e disattivare ogni singolo dispositivo connesso, e anche di personalizzarne il funzionamento.

Ad esempio, per le luci connesse sarà possibile modulare l'intensità luminosa.

Insomma, il nuovo widget dovrebbe offrire tutti i controlli che già troviamo nel pannello Home all'interno dei toggle rapidi di Android. Dalle immagini vediamo anche come sarà possibile scegliere se mostrare i controlli dei dispositivi contrassegnati come preferiti oppure se personalizzarli per mostrarne solo alcuni.

Di default la griglia dei controlli Home nel widget sarà 5 x 3, ma sarà possibile aggiungere quanti controlli si vogliono fino a occupare l'intera schermata di Android. Sarà anche possibile cambiare casa di riferimento, se il proprio account Google Home accede alla domotica installata in diverse abitazioni.

Dal punto di vista grafico, vediamo come il nuovo widget seguirà le linee del Material You, con annessa personalizzazione automatica del tema in base allo sfondo impostato e al tema di sistema.

Quando potremo usare questo nuovo e atteso widget? Al momento non è chiaro quando Google lo distribuirà per tutti.

Attualmente è in fase di sviluppo nella versione 3.18 dell'app Google Home. Torneremo ad aggiornarvi non appena avremo notizie della sua distribuzione al pubblico.