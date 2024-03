Google I/O 2024 il 14 maggio: pronti per nuove magie?

Questo 2024 sarà molto importante per Google, soprattutto per il suo consistente impegno nel settore dell' intelligenza artificiale . E questo impegno lo toccheremo con mano durante il prossimo Google I/O 2024 , lo stesso per il quale BigG ha appena annunciato la data.

Il Google I/O 2024 partirà il prossimo 14 maggio . Come quello dello scorso anno, il keynote di Google sarà accessibile a un numero ristretto di invitati dal vivo, mentre chiunque potrà seguirlo online in streaming.

Google ha anticipato che si parlerà dell'espansione dell'intelligenza artificiale, anche in termini di performance. Non mancheranno novità per le piattaforme software mobile, verosimilmente con tutto ciò che riguarderà Android 15, e per il web.

Ci sarà anche spazio per Pixel 8a? Al momento non ci sono conferme in merito ma le probabilità non sono basse. Insomma, sappiamo ufficialmente che tra due mesi esatti avremo tutte le conferme del caso.