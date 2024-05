Google I/O 2024: seguitelo qui in diretta, e restate con noi per scoprire le novità per l'Italia

Questa sera apre i battenti il Google I/O 2024, l'annuale kermesse dedicata agli sviluppatori del mondo Big G. Con gli annunci di Pixel 8a e Pixel Tablet già avvenuti la scorsa settimana si potrebbe pensare che di carne al fuoco ce ne sia poca, ma probabilmente è proprio il contrario.

Non ci aspettiamo infatti particolari novità hardware, sebbene, viste le numerose fughe di notizie recenti, un accenno ai Pixel 9 potrebbe anche starci, ma Google è da sempre una software company, e nell'era dell'intelligenza artificiale questo è particolarmente vero.

Gemini sarà quindi sicuramente il protagonista, e oltre alle sue novità sarà interessante vedere come queste saranno (o meno) integrate sui vari servizi / dispositivi Google. L'IA permea da sempre infatti i tanti applicativi Google, da Photo (che negli ultimi anni ha sempre goduto di molta attenzione all'I/O), a Drive, Gmail, Maps, ecc.

Poi ci sarà senz'altro spazio per Android 15 e conseguenti aggiornamenti per Wear OS e Android TV, senza dimenticarsi magari di Android Auto.

E infine c'è sempre lo spazio per "gli imprevisti", per quelle novità che non ti aspetti, e che magari faranno da apripista agli annunci più importanti.

Qualunque cosa sia insomma, saremo qui per commentarla e approfondirla con voi. Appuntamento a questa sera per lo streaming e per tutti i nostri articoli a seguire!