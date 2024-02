Google porta l'IA sul Play Store: in test i riepiloghi dei contenuti delle app

La novità in questione si chiama App Highlights e consisterebbe in una funzione basata sull'intelligenza artificiale che permetterà di evidenziare gli aspetti chiave di un'app per fornire un rapido riepilogo di ciò che tratta.

La funzionalità della quale parliamo è stata avvistata in fase di test da alcuni utenti, quindi non è detto che la troverete anche sul vostro Play Store.

Come potete vedere dagli screenshot condivisi da AssembleDebug su X, se disponibile sarà possibile accedere alla funzione dalla pagina relativa a ogni singola app che la supporta sul Play Store. Per accedere al riepilogo automatico sarà necessario selezionare il pulsante Show per aprire la sezione del riepilogo.

La sezione App Highlights è posizionata in una zona ben visibile, proprio sotto al pulsante di installazione dell'app.

Ci aspettiamo quindi che Google tenga molto alla sua implementazione.

Al momento sembra che la novità sia in fase di test esclusivamente sul Play Store per Android, e per un numero selezionato di utenti. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più sul suo rilascio pubblico.