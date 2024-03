Google, Intel e Arm vogliono fare a NVIDIA quello che fece una volta Linus Torvalds

NVIDIA sta dominando il mercato dell'IA, e fin qui non ci sarebbe nulla di male. È appena diventata il primo produttore di chip a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 2 trilioni di dollari. E anche qui cosa si può dire (a proposito, sapete cos'è e a cosa serve MSI Afterburner?). Ma il fatto che più di 4 milioni di sviluppatori in tutto il mondo si affidino alla sua piattaforma software CUDA per creare strumenti AI e altre app, rendendo quasi impossibile la competizione, questo non sta andando giù alle più grandi aziende del settore.

Il dominio di NVIDIA

Il mese scorso, NVIDIA è diventata il primo produttore di chip a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 2 trilioni di dollari. Il motivo è una crescita esponenziale grazie ai suoi chip specifici per sviluppare modelli di intelligenza artificiale, come le sue GPU H100 e le prossime GPU H200. Tutti vogliono questi chip, il che sta creando problemi di approvvigionamento a TSMC. Non solo, ma la loro diffusione ha fatto sì che quattro milioni di sviluppatori (dati di NVIDIA al Computex 2023) sono legati all'ambiente di sviluppo proprietario di NVIDIA CUDA. Che non è compatibile con altri dispositivi.

L'arma dell'open source contro NVIDIA

Ecco perché Google, Intel, Arm, Qualcomm, Samsung e altre società tecnologiche hanno creato un gruppo, chiamato The Unified Acceleration Foundation (UXL), il cui intento è sviluppare una suite di software open source. Nelle intenzioni del gruppo, la piattaforma permetterà agli sviluppatori di intelligenza artificiale di non essere bloccati nella tecnologia proprietaria di NVIDIA, consentendo al loro codice di funzionare su qualsiasi macchina e con qualsiasi chip. Anche di NVIDIA. UXL infatti afferma che il progetto mirerà inizialmente ad aprire opzioni per app di intelligenza artificiale e applicazioni di elaborazione ad alte prestazioni. Ma eventualmente prevede anche di supportare l'hardware e il codice di NVIDIA. UXL sta cercando aiuto da altri produttori di chip e società di cloud computing come Microsoft e Amazon per garantire che la soluzione possa essere distribuita su qualsiasi chip o hardware. Si dice che Microsoft, che non è inclusa nella coalizione UXL, abbia collaborato con AMD l'anno scorso per sviluppare chip AI alternativi che potrebbero sfidare il monopolio di Nvidia sul settore.

Quando arriverà UXL e cosa c'entra Linus Torvalds

Dettagli tecnici non sono stati condivisi, ma verranno rilasciati quando entreranno in uno stadio di "maturità". Il che dovrebbe avvenire entro la seconda metà di quest'anno. Il progetto include lo standard aperto OneAPI di Intel sviluppato per eliminare requisiti come linguaggi, basi di codice e altri strumenti dal legare gli sviluppatori all'utilizzo di un'architettura specifica. Come invece fa la piattaforma CUDA di NVIDIA. E questo ci porta a Linus Torvalds. Il creatore del kernel linux, frustrato dalla scarsa collaborazione della casa di Santa Clara per i suoi driver grafici sul sistema operativo open source, si lasciò andare a un'esternazione poco elegante nei suoi confronti.