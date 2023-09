Google presenta l'ultimo prodotto Apple, ma viene dal passato

Negli ultimi anni Google ha introdotto diversi passi in avanti consistenti per Android , con un occhio anche alla compatibilità con altre piattaforme software, prime fra tutte quella di Apple e quella di Microsoft.

iPager è proprio quello che rappresentano attualmente gli SMS: una tecnologia obsoleta , non sicura , e che non supporta i moderni standard comunicativi basati anche sui contenuti multimediali.

Si parla di SMS perché ancora oggi la messaggistica tra Android e iOS deve avvenire tramite SMS, a meno che non si voglia ricorrere a servizi di terze parti che necessitano della connettività. Google insiste col sottolineare che se anche Apple adottasse gli RCS, allora sarebbe possibile avere una messaggistica con crittografia, e quindi sicura, e moderna visto che supporterebbe i gruppi chat, un'interfaccia attuale e contenuti multimediali di qualsiasi tipo.

Il messaggio di Google per Apple si conclude con il motivo che ormai si ripete da diversi mesi, ovvero "get the message". Dubitiamo che tale messaggio non sia ancora arrivato ad Apple, bisogna capire se è stato sufficientemente convincente.