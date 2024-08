Su Google Keep sarà possibile creare elenchi con l'AI di Gemini

Nuovo aggiornamento per Google Keep che riceve su Android la funzione AI "Aiutami a creare un elenco". L'opzione, basata su Gemini , precedentemente è stata implementata su Workspace Labs. Scopriamone di più insieme.

Cos’è la nuova funzione AI di Google Keep

Durante la presentazione dei nuovi Google Pixel 9, la compagnia di Big G fece riferimento anche alla funzione AI per Google Keep, che permette agli utenti di creare una lista/elenco di attività tramite l'intelligenza artificiale generativa.

Per fare ciò è sufficiente premere sul tasto "Crea" nell'app e selezionare la voce "Aiutami a creare un elenco" (posizionata in basso a destra). A questo punto, sarà possibile scrivere un comando, come ad esempio "Scrivimi una lista della spesa per una cena sana". Grazie all'AI, comparirà un elenco di opzioni divise in categorie, come verdure, cereali ed altro. L'elenco, poi, si potrà copiare ed incollare in una nota vuota per modificarlo oppure crearne uno nuovo. La formattazione dell'elenco viene applicata automaticamente.

L'inedita funzione è disponibile su tutti i dispositivi Android con a bordo Google Keep v.5.24.322.01.90 e successivi. Per i possessori di smartphone Google Pixel è gratis, mentre per tutti gli altri occorre attivare un abbonamento a Google One AI Premium. Infine, una versione leggermente più recente di Keep, v2.24.332.02.90, vede l'aggiunta di un interruttore nelle impostazioni che consente di disattivare questa funzione.