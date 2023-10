Google Keep vi stupirà con le sue Liste Magiche

Poi con l'arrivo dei Pixel 8 abbiamo visto addirittura l'integrazione dell'intelligenza artificiale negli smartphone . Ma non finisce qui, perché Google intende portare i vantaggi dell'intelligenza artificiale anche nelle sue app più classiche . Come Google Keep .

Google Keep è la popolare app di Google che permette di creare, gestire, condividere e personalizzare note di ogni tipo. E sembra che all'orizzonte ci siano delle importanti novità proprio per Keep. Almeno questo è quanto emerge dall'ultimo teardown effettuato sull'app di Google Keep.

Secondo quanto scovato dal team di 9to5Google, Keep starebbe preparando l'interessante funzionalità denominata Magic Lists. Dovrebbe trattarsi sostanzialmente della possibilità di lasciare a Keep di creare automaticamente degli elenchi o delle liste in base all'input che viene fornito, proprio come se si parlasse con un chatbot.

Ad esempio, sarà possibile chiedere a Keep di generare una lista delle cose da portare in campeggio con i propri figli. Tra le opzioni appena emerse viene esplicitato che i suggerimenti e i contenuti generati con Magic Lists non devono essere presi alla lettera, soprattutto per le questioni delicate.

La novità ancora non è disponibile a livello pubblico, ci aspettiamo che Google la finalizzi per poi distribuirla per tutti. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.