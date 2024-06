Google Keep riceve una novità utile per chi utilizza display più grandi

Sarà possibile mantenere aperte due finestre di Keep , una accanto all'altra (con due account diversi). Questa funzionalità di multi-account si basa sul supporto multi-istanza , lanciato dalla compagnia di Big G durante lo scorso anno. In pratica, gli utenti potranno lanciare in contemporanea due Google Keep diversi, una funzionalità molto utile per coloro i quali hanno vari account Google, magari uno dedicato all'ambito professionale e l'altro a quello privato. Questa novità permetterà, quindi, di gestire il tutto in maniera più efficiente e veloce, senza alcuna perdita di tempo superflua.

Google Keep , l'app dedicata agli appunti, sta ricevendo un'interessante funzionalità dedicata a chi utilizza il sopracitato software su dispositivi con ampio display oppure pieghevoli . In particolare, questa novità permetterà di utilizzare più account Google sull'app.

La novità è disponibile per gli utenti che hanno Google Workspace. Per quanto riguarda l'attivazione del supporto multi-account, invece, sta avvenendo, come sempre, in maniera graduale (gli utenti che riceveranno per primi questa modifica sono quelli che hanno attivato il Rilascio rapido).

Insomma, una bella aggiunta per Google Keep, che sicuramente favorirà una migliore esperienza a tutti gli utenti. Tra l'altro, Google, nelle scorse settimane, ha annunciato che lancerà e estensioni Gemini per Calendario, Keep, Tasks e altre utilità (come l'app Orologio di Android).