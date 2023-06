Google vi consiglia le estensioni Chrome da non perdere

Google Chrome è il browser web più utilizzato al mondo, con una percentuale di diffusione che surclassa tutti i suoi rivali. Nel corso degli anni il browser si è rinnovato molto, senza rinunciare ai suoi capisaldi. Tra questi troviamo sicuramente le estensioni.

Le estensioni per il browser Chrome sono delle applicazioni che si integrano direttamente nel browser, nella sua versione desktop, e permettono di svolgere operazioni rapide senza uscire dal browser stesso.

Le estensioni Chrome sono davvero tante (in questa guida ad esempio trovate le migliori selezionate da noi) e sono utili per tantissime attività. Allora per orientarci nella scelta Google ha deciso di creare una raccolta in cui troviamo quelle consigliate.