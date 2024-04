Google lancia Find My Device: ecco cosa potrete fare con la nuova rete di localizzazione

La rete Find My Device di Google riuscirà anche a localizzare dispositivi Bluetooth in casa , come i dispositivi Nest . Inoltre, presenterà una funzione che sarà dedicata alla localizzazione dei dispositivi contrassegnati come smarriti .

Una delle funzionalità più interessanti sarà quella che permette di localizzare smartphone anche se spenti. Abbiamo già spiegato come funziona questa opzione, e anche che sarà disponibile solo per modelli che hanno un modulo hardware dedicato alla localizzazione da spenti. Tra i dispositivi compatibili troviamo Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Rilascio e compatibilità

La nuova rete Find My Device è attualmente in fase di distribuzione automatica per tutti coloro che sono residenti in USA e Canada. Google ha specificato che la novità arriverà in tutto il mondo, e pertanto ci aspettiamo di vederla anche in Italia a breve. Per poterla usare, sarà necessario avere un dispositivo aggiornato almeno ad Android 9.