Google lancia NotebookLM: il taccuino con AI che vi mancava

In questo ultimo anno abbiamo visto il grande progresso che è stato fatto nel segmento dell'intelligenza artificiale, a partire dal lancio di ChatGPT al grande pubblico. Anche Google si è unita alla corsa con il suo Bard.

E nelle ultime ore sempre da Google sono arrivate delle importanti novità che riguardano gli strumenti dotati di intelligenza artificiale. BigG ha infatti presentato ufficialmente NotebookLM. Si tratta della nuova versione di quello che prima era noto come Project Tailwind, uno dei primi esperimenti di intelligenza artificiali mai fatti da Google.

NotebookLM consiste in un editor di testo orientato alle note dotato di intelligenza artificiale. Chiaramente quest'ultimo è il suo punto forte. Uno strumento simile non è un chatbot e Google ci ha tenuto a sottolineare la differenza sostanziale: NotebookLM è infatti dotato di un'intelligenza artificiale che viene modellata su misura dell'utente, per apprendere tutti i termini che più spesso usa e gli argomenti che più spesso tratta.