Google manda in pensione la lavagna digitale Jamboard: ecco i dettagli

Passando alle funzionalità di Google Jamboard, era possibile lavorare da altre Jamboard su ogni documento – anche tramite app mobile e client web – ed il progetto, infine, veniva salvato su Google Drive, con il supporto per la proiezione in Hangouts/Meet. L'hardware supportava 16 punti di contatto simultanei con una velocità di scansione del tocco di 120 Hz (e aggiornamento video di 60 Hz), nonché Google Cast. Lo stilo passivo (e la gomma) non richiedeva batterie, mentre la Jamboard aveva solo un unico cavo per l'alimentazione.

Tuttavia, la società ha optato per il pensionamento del servizio, affermando che "gli utenti di Jamboard costituiscono una piccola parte della nostra base clienti di Workspace". In ogni caso, per ridurre l'impatto, Google continuerà a integrare le offerte di terze parti di FigJam, Lucidspark e Miro in Workspace in modo che gli utenti che utilizzano spesso la lavagna abbiano diverse alternative dirette. Tutto questo, ad esempio, include la possibilità di avviare una lavagna in Google Meet con una condivisione dello schermo più avanzata e l'aggiunta di sessioni durante la pianificazione in Google Calendar. Infine, Google offrirà un "percorso di conservazione e migrazione per i dati Jamboard", ovvero verrà consentita l'importazione di Jam esistenti in FigJam, Lucidspark e Miro.