Google Lens in AR a portata di mano su Google Maps: ecco la novità

Maps negli ultimi anni si è rinnovata parecchio, con novità che hanno coinvolto l'interfaccia grafica dell'app e le sue funzionalità . Nel corso del tempo abbiamo visto arrivare anche interessanti servizi per Maps, come Google Lens . Il popolare strumento di Google per il riconoscimento delle immagini ha appena ricevuto un'ulteriore novità su Maps.

Google Lens su Maps è presente per fornire l'esperienza in realtà aumentata nella ricerca delle indicazioni stradali, e dei luoghi di interesse come ristoranti, negozi, farmacie e tanto altro. La novità appena arrivata riguarda un nuovo collegamento per accedervi.

Come vedete dalle immagini in basso, il nuovo collegamento lo trovate direttamente nella barra di ricerca di Maps. Trovate infatti una nuova icona a fianco di quella che permette di impartire comandi vocali, con la quale è possibile accedere a Google Lens per la ricerca AR su Maps.

Al primo avvio verrà mostrato un piccolo tutorial su quello che rappresenta la funzionalità, e successivamente potrete utilizzarla nell'ambiente in cui vi trovate per cercare il luogo di interesse che cercate.

La novità che abbiamo appena visto arriva come un'ulteriore semplificazione dell'utilizzo di Lens per la ricerca AR su Maps, la quale risulta più semplicemente accessibile. La nuova icona l'abbiamo ricevuta sulla nostra app Android di Google Maps, ipotizziamo quindi che sia già in fase di distribuzione automatica.