La ricerca per immagini passa dalla nostra voce: come cambia Google Lens con l'ultimo aggiornamento

La GrandeG ha infatti aggiornato, almeno in alcuni Paesi, la popolarissima app per trovare informazioni sul mondo che vi circonda, consentendo di porre domande a voce per ottenere maggiori informazioni su una foto. Ecco come funziona.

Google ha ribadito più volte quanto creda nella ricerca per immagini di Google Lens , tanto che di recente ha persino integrato il nuovo Cerchia e Cerca al suo interno, ma questa novità porta la ricerca per immagini a un livello superiore.

Come usare la voce per fare domande a Google Lens

Probabilmente vi starete chiedendo come si possano fare domande a Google Lens: chiariamo subito che al momento la funzione non sembra disponibile in Italia, in quanto non l'abbiamo osservata in nessuno dei nostri dispositivi, mentre almeno negli Stati Uniti diversi utenti hanno riportato di averla già ricevuta.

Il primo a condividere un video dello strumento è stato Mishaal Rahman, che l'ha osservata sul suo Pixel mentre usava Lens.

In pratica, accedendo a Lens dall'app dedicata, dall'app Google, dal widget Google o da Chrome, si vedrà un'animazione sul pulsante a forma di lente d'ingrandimento in basso, quello da toccare per scattare la foto.

Se lo si tocca e tiene premuto, apparirà la scritta "Speak now to ask about this image", che potremmo tradurre con "Parla ora per effettuare una richiesta su questa immagine".