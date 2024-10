Un altro mattoncino per Google Lens: arriva la ricerca con i video

Google Lens è lo strumento di Google per la ricerca visiva che conosciamo da qualche anno, e che nel corso del tempo ha visto notevoli evoluzioni. Proprio in questi termini apprendiamo dell'ultima novità: su Google Lens arriva la ricerca per video. Storicamente Lens ha basato il suo funzionamento sulla ricerca per immagini, arricchendosi di funzionalità sempre più specifiche per la categorizzazione delle immagini e per l'estrazione di testi e informazioni dalle stesse. Ora si estende anche ai video.

La ricerca per video di Google Lens: come funziona

La ricerca per video che arriva su Google Lens è una novità importante, visto che estende le potenzialità già ampie della nota piattaforma di Google. Come vedete dalle immagini in basso, corrispondenti a screenshot forniti da utenti che hanno già ricevuto la novità, l'interfaccia di Google Lens si sta aggiornando per accogliere la nuova funzionalità. Questa permetterà appunto di usare dei video per identificare con Lens le informazioni che contengono. L'utilizzo della nuova opzione prevede la pressione prolungata sull'icona con la lente di ingrandimento per iniziare a registrare il video. Al termine della registrazione del video Google Lens passerà all'azione e inizierà a identificare il contenuto video per poi cercare le informazioni corrispondenti sul web. Google Lens ci permetterà anche di fare delle domande e richieste in merito al video registrato tramite l'app. E nelle aree geografiche in cui Lens è supportata dall'AI, si riceveranno dei contenuti generati come risposte proprio dall'intelligenza artificiale di Google.

Questa non è una novità che arriva a sorpresa, visto che Google l'aveva annunciata durante lo scorso Google I/O che si è svolto a maggio. Si tratta sicuramente di un passo in avanti per Lens, che conferma di essere il centro della ricerca rapida di Google, anche se per certi versi è in competizione con Cerchia e cerca che però troviamo su dispositivi Android selezionati. Con la ricerca per video sicuramente si allarga il raggio d'azione delle cose che possiamo chiedere a Google Lens. La nuova funzionalità della ricerca per video su Google Lens dovrebbe essere già in fase di distribuzione automatica. Se l'avete ricevuta allora dovreste visualizzare un popup all'apertura di Lens sul vostro smartphone, proprio in corrispondenza dell'opzione di ricerca.

