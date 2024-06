Google Lens arriva a sorpresa su YouTube: ecco dove

La novità consiste nella recentissima integrazione di Google Lens in YouTube . Nello specifico, la novità sarebbe stata avvistata nell'app per dispositivi Android della nota piattaforma di streaming multimediale di Google.

Google Lens è un servizio presente ormai da anni sui dispositivi Android e non solo, e Google intende renderlo ancora più trasversale integrandolo nelle sue app. Proprio in questo contesto, apprendiamo di una novità che riguarda YouTube .

Come vedete dalle immagini in galleria, provenienti da coloro che hanno già ricevuto la novità, la nuova integrazione di Lens in YouTube arriva all'interno della barra di ricerca dell'app, e trova posizione al fianco dell'opzione per avviare la ricerca tramite comandi vocali.

L'opzione per avviare Lens su YouTube è identificata dalla caratteristica icona del servizio, con tonalità in bianco e nero per essere coerente con la tonalità che caratterizza l'intera interfaccia dell'app YouTube per Android.

Avviando Lens su YouTube sarà ovviamente possibile scattare una foto di qualsiasi cosa, la quale poi verrà usata da Lens per identificare gli oggetti o le persone da cercare sulla piattaforma di streaming.

Nell'esempio ritratto nelle immagini in basso, vediamo Lens riconoscere gli oggetti fotografati e proporre una ricerca su YouTube. Alternativamente, è anche possibile avviare la ricerca su Google.

Insomma, si tratta di una funzionalità che farà comodo soprattutto a coloro che usano frequentemente Google Lens per cercare contenuti su internet, YouTube compreso.

Come menzionato sopra, la novità al momento sembra essere riservata a coloro che hanno YouTube su un dispositivo Android. Anche per questi ultimi, la distribuzione è ancora in corso.