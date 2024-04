L'IA di Google vi allenerà a parlare in inglese: ecco come

Google sta provando una nuova funzionalità basata sull'intelligenza artificiale e che permette agli utenti, tramite smartphone ed un bot AI, di esercitarsi con la lingua inglese. Questa funzione, per ora, è disponibile per gli utenti di Search Labs in Argentina, Colombia, India, Messico, Venezuela e Indonesia.

Inoltre, sempre fino ad ora, le funzionalità di pratica della conversazione sono disponibili esclusivamente in inglese. Google, in ogni caso, nel 2023, affermò che si trattava di uno "strumento prezioso per gli studenti di lingue" perché in questo modo potevano ottenere traduzioni e definizioni. Tra l'altro, lo strumento si pone l'obiettivo di supportare gli utenti nel comprendere meglio le parole o le coniugazioni da utilizzare durante una conversazione.