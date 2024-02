Google ha deciso: Google Maps su Android Auto deve essere in tre dimensioni

La GrandeG ha evidentemente pensato che Apple non avesse tutti i torti con la sua app Mappe, e da qualche tempo ha iniziato a proporre ai suoi utenti la navigazione in 3D su Google Maps, sia per la navigazione da telefono che da quella tramite Android Auto (sapete come risolvere il problema del GPS che non funziona in Android Auto?).

La funzione, che consente di vedere in tre dimensioni gli edifici durante la guida, è presente da più di tre anni in Google Maps, ma solo per la visualizzazione delle mappe e non per la navigazione, e solo da telefono.

Poi a fine 2023 alcuni utenti l'avevano vista su Android Auto durante la navigazione, e all'inizio dell'anno avevamo scoperto che era attiva anche nella navigazione da telefono (ecco come attivarla).

Ora però la casa di Mountain View ha fatto un passo successivo, e se nella navigazione da telefono deve essere attivata appositamente, sull'interfaccia per veicoli è abilitata per impostazione predefinita, ed è stata rilasciata a un numero molto maggiore di utenti.

La stranezza è che alcuni utenti hanno notato che su Android Auto gli edifici appaiono in tre dimensioni solo con la modalità chiara attiva, il che è strano visto che i primi screenshot la mostravano nella modalità scura (immagine in fondo all'articolo).