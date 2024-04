L'ultimo aggiornamento di Google Maps interessa da vicino Android Auto

La visualizzazione degli edifici in 3D è disponibile su Maps da diverso tempo, tuttavia è da poco che Google li mostra durante la navigazione. Ora, grazie all'ultimo aggiornamento che ha introdotto la versione 125 dell'app (nel canale beta per Android), la visualizzazione degli edifici in 3D viene sincronizzata su tutti i dispositivi appartenenti dall'utente.

Dopo aver aperto Google Maps, occorrerà accedere alle Impostazioni e poi nelle Impostazioni di navigazione. Da qui è possibile attivare/disattivare l'opzione Mostra edifici in 3D. In caso di attivazione, quando verrà effettuato la connessione ad Android Auto, ci sarà l'opzione sincronizzata tra i due servizi. In passato tutto ciò non avveniva, dunque questa opzione andava gestita su Android Auto attraverso le impostazioni dedicate.

Inoltre, la sincronizzazione avverrà soltanto durante la connessione iniziale. Difatti, se si interverrà sull'opzione di Maps a navigazione in corso, Android Auto si adeguerà a questa scelta soltanto dopo il successo avvio. Come accennato all'inizio, questa modifica è disponibile nella versione beta dell'app. Quindi occorrerà attendere per il rilascio definitivo.