Google Maps su Android Auto prende spunto da Mappe di Apple (ma è un bene?)

A causa dei numerosi bug, non tutti gli utenti saranno soddisfatti dell'esperienza su Android Auto, ma di fatto resta l'interfaccia per veicoli più popolare al mondo, e Google sta continuando ad aggiungere nuove funzionalità.

L'ultima è collegata a Google Maps, su cui è in fase di test una nuova vista chiamata Immersive View, ovvero immersiva, che prende spunto dalla vista tridimensionale di Mappe di Apple (sapete come condividere la posizione su Google Maps?).

La novità quindi permette di vedere l'ingombro e le sagome tridimensionali degli edifici durante il percorso, ma non solo. La nuova Immersive View consente infatti anche di visualizzare in anteprima l'itinerario con immagini satellitari, foto a livello stradale, condizioni del traffico e previsioni meteorologiche, in modo da familiarizzare con ogni svolta prima di iniziare la navigazione, e quindi potersi orientare anche quando si guida in zone sconosciute.

Tornando all'interfaccia di navigazione, come vedete dall'immagine qui sotto gli edifici in 3D presentano un design trasparente, quindi non intralciano la visuale.

La soluzione però non sembra particolarmente intuitiva perché in zone con molti palazzi alti vedrete praticamente un agglomerato di blocchi semitrasparenti difficili da distinguere o riconoscere, soprattutto mentre si sta guidando.