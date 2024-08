Google Maps su Android passa alla barra inferiore "minimale"

Google Maps cambia in nome della semplicità. Come annunciato al Google I/O, la GrandeG aggiorna la barra inferiore della sua popolare app di navigazione, passando da cinque icone a tre: vediamo come cambia.

Come cambia la barra inferiore di Google Maps

A sinistra, la vecchia interfaccia di Maps. A destra, la nuova

Se in precedenza Google Maps presentava cinque icone nella barra inferiore, Esplora, Vai, Salvati, Pubblica e Novità, ora si passa a tre, Esplora, Tu e Pubblica. Esplora è rimasto invariato, mentre Salvati diventa Tu, che mantiene la stessa icona e accorpa anche la funzione Vai. Questo infatti diventa Percorsi salvati sotto I tuoi elenchi nel feed centrale della scheda Tu. In questa scheda, poi, Google ha rimosso la barra di ricerca in alto, e aggiunto in alto a destra l'icona delle notifiche e dei messaggi, che prima si trovavano nella scheda Novità. L'app Maps diventa quindi più semplice, mentre la barra inferiore è più bassa di quella che si può vedere in altre app come Google Telefono (una questione non ancora risolta dalle parti di Mountain View).

La novità è apparsa dopo aver aggiornato Google Maps su Android alla versione 11.138, mentre su iOS non è ancora disponibile. Per aggiornare Google Maps, vai sul Play Store, cerca Google Maps in alto e tocca il risultato, poi tocca Aggiorna.

Alcuni trucchi per usare Google Maps al meglio

