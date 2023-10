Google Maps per Android riceve una funzione che su iPhone c'è da 4 anni

In barba a chi poteva pensare che Google aggiornasse sempre prima le app per Android rispetto a quelle per iOS, è comparsa ora sulla versione di Maps per il robottino una funzione che gli utenti iPhone hanno da ormai 4 anni: il meteo!

Ebbene sì, parliamo di un piccolo riquadro, visibile in alto a sinistra sotto la barra di ricerca, che mostra appunto le condizioni meteorologiche dell'area visualizzata sulla mappa. A differenza della versione per iPhone, cliccandoci sopra si aprirà un riquadro più dettagliato con il meteo previsto per le prossime ore e qualche altra informazione. Almeno l'attesa è valsa qualcosa!

Chiariamo solo che per adesso non si tratta di una novità disponibile per tutti, ma solo per un limitato numero di beta tester. Considerando però che parliamo appunto di una "vecchia gloria" per iOS non dubitiamo che arriverà anche per tutti gli utenti Android, ci sarà solo da attendere (ancora) un altro po'.

E pensate che per la versione web Google ci stava lavorando già nel 2011. E del resto se gli utenti Andorid ne hanno fatto a meno finora...