Google Maps su Android avrà una nuova interfaccia: le novità

In particolare, alcune visualizzazioni a schermo intero sono state sostituite con delle schede che permettono di intravedere lo sfondo principale. Tra l'altro, hanno subito delle modifiche anche gli elementi grafici dell'interfaccia, che ora presentano gli angoli arrotondati . Inoltre, rispetto alla versione modifica trapelata nelle scorse settimane, quella attualmente in circolazione è caratterizzata da alcuni miglioramenti importanti relativamente alla ricerca di indicazioni stradali.

Difatti, in alto gli utenti visualizzeranno solo i campi per la posizione di partenza e la destinazione. Le opzioni sul tipo di mezzo di trasporto sono state spostate in basso, così da poterle raggiungere in maniera più semplice. Dunque, piccoli cambiamenti che hanno l'obiettivo di migliorare l'esperienza complessiva degli utenti su Google Maps.

Questa versione, destinata per ora a pochi utenti Android (l'ultima beta disponibile è la 11.127), potrebbe essere stata implementata dal colosso di Mountain View tramite un aggiornamento lato server. Per il rilascio definitivo, quindi, occorrerà pazientare ancora un pò. In ogni caso, continua l'impegno degli sviluppatori affinché Google Maps riesca a rappresentare sempre una valida soluzione nell'ambito della navigazione.