Google Maps su Android è ancora più comoda per le auto elettriche

Nelle ultime ore infatti Google ha distribuito un aggiornamento per l'app Android di Maps, con il quale ha introdotto una nuova funzionalità per la ricerca rapida delle stazioni di ricarica elettriche sul territorio.

Arrivano delle importanti novità per coloro che usano l'app Android di Google Maps e possiedono un'auto elettrica. Google compie un altro passo verso il totale supporto di coloro che viaggiano in elettrico con la sua piattaforma di mappe e navigazione.

Come vedete dagli screenshot in galleria, la novità consiste in un nuovo filtro rapido che appare nella barra superiore di Maps, quella che appare in sovrimpressione rispetto alla mappa dove viene indicata la propria posizione. Questo nuovo filtro permette di ricercare rapidamente tutte le stazioni di ricarica nelle vicinanze.

Sostanzialmente si tratta di un'opzione totalmente analoga agli altri filtri presenti da tempo su Google Maps, i quali permettono di identificare farmacie, stazioni di rifornimento, ristoranti, attrazioni e molto altro nelle vicinanze.

Per vedere il nuovo filtro che permette di evidenziare dove si trovano le stazioni di ricarica per auto elettriche nelle vicinanze, sarà necessario accedere alle Impostazioni di Maps e selezionare che si possiede un veicolo elettrico all'interno della sezione Il tuo veicolo. Al successivo avvio di Maps dovrebbe essere possibile visualizzare il nuovo filtro per identificare le stazioni di ricarica nelle vicinanze.

La novità che abbiamo appena visto è accompagnata da un'ulteriore opzione che invece permette di visualizzare in evidenza le strade selezionate dall'utente sulla mappa. Questo permetterà di rendersi maggiormente conto della strada che si sta considerando. Si tratta di una novità presente su web, e che ora arriva anche per l'app Android di Maps.

Entrambe le opzioni nuove che abbiamo appena visto dovrebbero essere in fase di distribuzione automatica (probabilmente via server) a tutti gli utenti di Maps. Dalle nostre parti sono già arrivate, come potete vedere dalle immagini qui sotto.