Google Maps e la visualizzazione dei dossi: a chi non piacerebbe?

La popolarità di Google Maps implica ovviamente una grande responsabilità per Google, che passa attraverso il continuo supporto software e introduzione di novità per gli utenti. E proprio in termini di novità arrivano degli interessanti dettagli che riguardano il futuro di Maps.

Dalla lontana Pune, una città indiana di quasi 7 milioni di abitanti, giungono delle voci che indicano un futuro supporto di Maps alla visualizzazione dei dossi stradali. Questa visualizzazione permetterebbe quindi di sapere in anticipo se sul tratto di strada che si sta percorrendo vi sono dei dossi.

Per dossi stradali intendiamo ovviamente lo strumento messo in atto sulle strade in cui è necessario tenere una velocità massima moderata, magari per la presenza di attraversamenti pedonali, scuole o aree particolarmente dense. Si tratta ovviamente di un ottimo deterrente per chi non rispetta i limiti di velocità, ma anche di un potenziale pericolo per i conducenti disattenti, soprattutto per i motociclisti che potrebbero essere sbilanciati pericolosamente all'attraversamento del dosso.

Con la possibilità di visualizzare in tempo reale la presenza di un dosso, Maps sarebbe il primo servizio di mappe e navigazione a offrire un'informazione simile. Inoltre, in questo modo Maps assumerebbe il ruolo di segnalatore del rallentamento previsto, contribuendo in maniera positiva alla sicurezza stradale.

A livello concettuale è tutto molto positivo. Dal punto di vista pratico sussiste più di un interrogativo. Rimane infatti da capire come andranno gestite le visualizzazioni dei dossi stradali in tempo reale, considerando soprattutto che non sempre sono permanenti sulle nostre strade. Ribadiamo che al momento si tratta di un'ipotesi che potrebbe concretizzarsi in India, staremo a vedere se ci sono speranze per vederla anche dalle nostre parti.