Svolta per Google Maps: finalmente vi segue anche nelle gallerie!

Nel corso degli anni Google Maps si è evoluta tantissimo, con novità che hanno riguardato tanto l'aspetto delle funzionalità software quanto quello dell'interfaccia grafica. E proprio in questo contesto ne arriva un'altra che sicuramente impatterà in maniera positiva nell'utilizzo quotidiano di Maps.

Una delle criticità degli attuali sistemi di navigazione consiste nei punti ciechi, ovvero nelle zone in cui la geolocalizzazione non può funzionare. La geolocalizzazione in Maps, come in tutte le piattaforme di navigazione digitali, si basa sulla connessione del proprio dispositivo di navigazione con i satelliti che orbitano intorno alla Terra. Quindi è semplice capire che quando vi è un grande ostacolo tra dispositivo e il cielo allora la geolocalizzazione smette di funzionare in maniera accurata.

Proprio questo è il caso di quando si viaggia attraverso gallerie stradali, pedonali o ferroviarie particolarmente lunghe. Finora, Maps non riusciva a localizzare l'utente in movimento se in transito in una galleria, con conseguente impatto negativo sulla navigazione. In altre parole, quando si attraversa una galleria Maps perde il segnale GPS e la posizione sulla mappa non è più aggiornata e accurata.

Per fortuna arriva la soluzione: nelle ultime ore Google ha rilasciato una nuova funzionalità in Maps con la quale sarà possibile accedere ai beacon Bluetooth durante la navigazione. Si tratta di dispositivi Bluetooth posizionati all'interno delle gallerie, con i quali è possibile supportare la geolocalizzazione anche quando il segnale GPS è debole o assente.