L'ultima beta di Google Maps manda in tilt Android Auto: la soluzione

L’ultimo bug di Maps

Come evidenziato dall'utente Reddit japzone, l'ultima beta di Google Maps (potrebbe trattarsi della v11.132.0100 beta) non funziona su Android Auto. Difatti, l'avvio di Android Auto causa l'arresto improvviso dell'app di navigazione. Anche selezionando l'app in questione il sistema andrebbe in tilt, rimandando l'utente all'elenco delle app. Il funzionamento su smartphone, invece, non è in discussione.