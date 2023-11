Sì, Google Maps ha aggiornato la palette di colori: ecco il prima e dopo

L'impatto generale viene sensibilmente cambiato dalla scelta di utilizzare una tonalità di verde più chiara per gli elementi naturali come i parchi (evidenziando un po' meno i sentieri), andando poi a creare un maggiore contrasto con le strade che passano dal bianco sporco al grigio. Questa scelta permette di andare ad evidenziare in bianco gli attraversamenti pedonali , che ora vengono visualizzati con una grandezza aumentata. Di seguito alcuni esempi tra prima e dopo.

Google negli ultimi giorni ha implementato diverse novità importanti per Maps a cui ora va ad aggiungersi la rinnovata palette colore .

Le autostrade diventano di un grigio molto più scuro, sicuramente molto più coerente rispetto al passato ma risulta essere meno evidente soprattutto in contesti che comprendono l'acqua. I cambiamenti sono sicuramente molto evidenti ma sembrano essere stati molto ispirati dall'applicazione Mappe di Apple.

I test per questo aggiornamento di colori erano iniziati ad agosto per poi, secondo Google, implementare la novità durante il mese di ottobre.

Alcuni utenti hanno notato l'aggiornamento già da diverse settimane ma ora sembra essere in corso una distribuzione più ampia sia per iOS che per Android.

Voi cosa ne pensate? Apprezzate questo cambio di colori per Google Maps o preferivate l'applicazione per come era prima?