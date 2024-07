Su Google Maps è possibile segnalare incidenti, ma non con Android Auto

Google Maps , così come Waze , supporta le segnalazioni degli utenti su incidenti, condizioni stradali e presenza di autovelox. Questa funzionalità, ora, sta comparendo anche su CarPlay , mentre per Android Auto ancora nulla da fare.

Su CarPlay sarà possibile segnalare incidenti ed altro

Questa funzionalità, lanciata all'inizio del 2019 su Google Maps per Android ed iOS, sta iniziando ad essere implementata anche su CarPlay. L'implementazione, che sta avvenendo via server, consentirà agli utenti di segnalare gli incidenti in modo tale che chi sta effettuando lo stesso percorso verrà tempestivamente avvertito.

Accanto agli altri controlli apparirà un pulsante a triangolo (simile ad un segnale di pericolo), che se premuto aprirà un'interfaccia dedicata che permetterà di segnalare:

Incidenti;

Rallentamenti;

Lavori in corso;

Chiusura della corsia;

Veicolo in stallo;

Oggetto sulla strada;

Autovelox.

La novità è in rampa di lancia, ma non sembra ancora disponibile per tutti gli utenti. Per Android Auto, invece, così come accennato all'inizio, ancora nulla.

In tal senso, da parte di Google ancora nessuna comunicazione.

Infine, sempre recentemente, Google Maps su CarPlay ha ricevuto il supporto per mostrare un tachimetro in tempo reale basato sul GPS, un altro dettaglio che manca alla versione per Android Auto.

In attesa di novità da Android Auto, possiamo dire che la possibilità di segnalare incidenti o altro rappresenta un interessante passo in avanti per i fruitori di CarPlay.